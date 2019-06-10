شكرا لقرائتكم جنبلاط: هل من يتنصت أو يشوش؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 8 ساعات في 10 يونيو 2019 - اخر تحديث في 9 يونيو 2019 / 22:10

كتب رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط عبر"تويتر" : "بالمناسبة، لماذا تعطلت الهواتف النقالة لفترة ما قبل ظهر الأمس في منطقة عاليه والشوف؟ نسمع عن هذه المبالغ الضخمة التي ترصد لما يسمى للالياف البصرية من عهد (وزير الاتصالات السابق جمال) الجراح إلى عهد (وزير الاتصالات الحالي محمد) شقير، وفجأة ننقطع عن العالم وحتى الخطوط الأرضية أُصيبت. أم أن أحدهم من الاجهزة الامنية يتنصت أو يشوش؟".



وعلّق المدير العام لهيئة أوجيرو على تغريدة جنبلاط موضحا: "مساء الخير وليد بيك، انقطاع الانترنت ناتج عن قطع كابل الالياف الضوئية بين بتاتر ورشمايا، تعمل فرق اوجيرو على اصلاح العطل واعادة الاتصال".