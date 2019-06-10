شكرا لقرائتكم محادثات عراقية - أميركية محورها التعاون في مكافحة الارهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 11 ساعة في 10 يونيو 2019 - اخر تحديث في 9 يونيو 2019 / 22:07

اجرى العراق اليوم الأحد محادثات عسكرية مع الولايات المتحدة الأميركية، محورها استمرار التعاون بين البلدين في مكافحة الارهاب، وذلك بعد اقل من شهر على سحب واشنطن ديبلوماسييها غير الأساسيين من العراق على خلفية "تهديد تقف وراءه مليشيات عراقية مواليه لإيراني".



وافاد بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع) بان رئيس اركان الجيش العراقي الفريق اول الركن عثمان الغانمي بحث، اليوم الاحد، مع مدير التعاون الأمني الاميركي الجنرال جنكيز استمرار التنسيق العسكري في محاربة الارهاب.

واكد الغانمي وفق البيان ان "الجهود المشتركة والعمل المتواصل كانت جيدة جدا في دفع عجلة التقدم الامني والتي اثمرت في تنفيذ المهام وتجاوز اوقات الحرج والصعاب"، مشيرا الى ان "هذه الجهود اسهمت في شكل فعال وكبير في استمرار التنسيق العسكري بين العراق والولايات المتحدة في محاربة الارهاب وتحقيق الامن والاستقرار في البلاد".