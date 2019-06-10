شكرا لقرائتكم السلطات المصرية تحبط تسلل 156 شخصاً إلى ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - "الحياة" | منذ 13 ساعة في 10 يونيو 2019 - اخر تحديث في 9 يونيو 2019 / 21:16

أحبطت أجهزة الأمن المصرية محاولة تسلل 156 شخصًا، إلى الجانب الليبي، عبر الطرق الصحراوية في محافظة مرسي مطروح (شمال غربي مصر).



وأفادت التحريات الأولية بأن المتسللين حاولوا مغادرة الأراضي المصرية بطرق غير شرعية للجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية في منطقة السلوم إلا أن قوات حرس الحدود القت القبض عليهم وعرضهم على النيابة المختصة.

وأفادت التحريات الأولية بأن المتسللين حاولوا مغادرة الأراضي المصرية بطرق غير شرعية للجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية في منطقة السلوم إلا أن قوات حرس الحدود القت القبض عليهم وعرضهم على النيابة المختصة.

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