شكرا لقرائتكم 70 في المائة من المتفجرات في العراق لا تزال تحت الأنقاض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 15 ساعة في 10 يونيو 2019 - اخر تحديث في 9 يونيو 2019 / 21:16

كشفت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق، اليوم الأحد، أن 70 في المائة من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية غير المنفلقة لا تزال تحت الأنقاض. ولفتت في بيان لها، إلى أن ذلك "يصعّب العودة الآمنة والكريمة للنازحين إلى ديارهم في المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي".



وقالت الدائرة في بيانها: "بعد مرور أكثر من عامين على استعادة قوات الأمن العراقية المناطق التي كانت سابقاً تحت سيطرة داعش، لا تزال المخاطر المتفجرة (الألغام والقنابل غير المنفلقة) إحدى أكبر المثبطات الرئيسة التي تحول من دون عودة النازحين إلى ديارهم بأمان وكرامة". وقالت الدائرة في بيانها: "بعد مرور أكثر من عامين على استعادة قوات الأمن العراقية المناطق التي كانت سابقاً تحت سيطرة داعش، لا تزال المخاطر المتفجرة (الألغام والقنابل غير المنفلقة) إحدى أكبر المثبطات الرئيسة التي تحول من دون عودة النازحين إلى ديارهم بأمان وكرامة". ونقل البيان عن المدير الأقدم لبرنامج العراق في الدائرة بير لودهامر، قوله: "لا تزال المخاطر المتفجرة لها تأثير سلبي على المجتمعات المتضررة في العراق". وأضاف: "مهمتنا الأساسية هي تسهيل العودة الآمنة والكريمة للنازحين إلى ديارهم. ولا يمكننا فعل ذلك بينما لا يزال هناك ما يقدر بنحو 70 بالمائة من المخاطر المتفجرة تحت الأنقاض".



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