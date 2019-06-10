شكرا لقرائتكم العراق يتسلـَّم أوراق السفير الاميركي الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 18 ساعة في 9 يونيو 2019 - اخر تحديث في 9 يونيو 2019 / 19:05

تسلم العراق أمس أوراق اعتماد السفير الأميركي الجديدوذلك بعد اقل من شهر من سحب واشنطن الديبلوماسيين الأميركيين غير الأساسيين من العراق على خلفية "تهديد تقف وراءه مليشيات عراقية مواليه لإيراني".



وقال بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع) ان وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، تسلم اليوم الاحد، نسخة من أوراق اعتماد سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى بغداد ماثيو تيولر. وذكر البيان ان "الجانبين اجريا محادثات عن سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز فرص التعاون على مختلف الصعد بما يلبي طموح الشعبين". وأكد الحكيم "استعداد وزارة الخارجية إلى توفير كل الظروف التي تمكن السفير من أداء مهامه على أكمل وجه، متمنيا له النجاح، والتوفيق في عمله".