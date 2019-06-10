شكرا لقرائتكم كراكاس تغلق قنصلياتها في كندا وآلاف الفنزويليين يعبرون إلى كولومبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كراكاس - أ ف ب | منذ 19 ساعة في 9 يونيو 2019 - اخر تحديث في 9 يونيو 2019 / 18:26

أعلنت فنزويلا انها ستغلق قنصلياتها في فانكوفر وتورونتو ومونتريال، وتحصر نشاطاتها الديبلوماسية في سفارتها في أوتاوا، بعد إغلاق كندا سفارتها في كراكاس موقتاً.



ورأت الخارجية الفنزويلية أن قرار كندا "إغلاق سفارتها في كراكاس موقتاً، ليس مجرد قضية إدارية، بل قرار سياسي يدلّ على عداء مستمر لهذه الحكومة حيال فنزويلا". وأضافت انها ستوقف "بموجب مبدأ المعاملة بالمثل، النشاط موقتاً في قنصلياتها العامة في فانكوفر وتورونتو ومونتريال، وستتركّز كل مهمات الديبلوماسية الفنزويلية في مقرّ سفارتها في أوتاوا".

وكانت كندا أعلنت قبل أسبوع إغلاق سفارتها في فنزويلا موقتاً، مشيرة إلى رفض الرئيس نيكولاس مادورو اعتماد ديبلوماسيين ينتقدون حكومته. وكندا من أوائل الدول التي اعترفت، بالتشاور مع الولايات المتحدة، برئيس البرلمان خوان غوايدو رئيساً بالوكالة لفنزويلا.

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الى ذلك، عبر آلاف الفنزويليين إلى كولومبيا، سعياً الى شراء أغذية وأدوية، بعدما أمر مادورو بإعادة فتح جزء من المعابر الحدودية مع الدولة المجاورة، في ولاية تاتشيرا غرب البلاد والتي تتكدّس قربها أطنان من المساعدات الإنسانية التي أرسلها المجتمع الدولي إلى كراكاس، وترفض حكومتها إدخالها.

لكن قرار مادورو اقتصر على السماح بعبور الأفراد، إذ أن الحاويات التي وضعتها السلطات الفنزويلية على المعبر الحدودي، لمنع دخول شاحنات محمّلة بمساعدات إنسانية، من كولومبيا إلى الأراضي الفنزويلية، بقيت في مكانها.

وشُكّلت طوابير طويلة من الفنزويليين السبت، على الجسور الحدودية التي تربط البلدين. وقالت بيلكي رانخيل (34 سنة) التي كانت على وشك أن تبكي، بعدما انتظرت 3 ساعات مع طفلتيها (5 و8 سنوات) للعبور إلى مدينة كوكوتا على الجانب الكولومبي من الحدود: "ابنتاي مصابتان بحمّى الضنك، واضطررت للمجيء إلى كولومبيا طلباً لرعاية صحية".

وقال كارلوس خوليو بيريز (55 سنة) الذي انتظر ساعات قبل أن يتمكن من الذهاب إلى كوكوتا، من أجل استشارة طبية: "لم يُزِلوا الحاويات، والمرور صعب، وهناك الكثير من الناس" على الجانب الفنزويلي من الحدود، علماً أن كولومبيا استقبلت 1,3 مليون مهاجر فنزويلي.