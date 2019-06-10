شكرا لقرائتكم "قسد" تفكك خلية لـ "داعش" شرق سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 20 ساعة في 9 يونيو 2019 - اخر تحديث في 9 يونيو 2019 / 18:25

أعلنت قوات سورية الديموقراطية (قسد)، المدعومة من التحالف الدولي لمكافحة الارهاب بزعامة أميركا، اليوم الأحد، تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" في شرق سورية وتوقيف عناصرها.



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وقال بيان نُشر على الموقع الرسمي لـ "قسد": "تمكنّت وحدات محافحة الإرهاب في قوّات سورية الديموقراطية من العثور على أسلحة وذخيرة لدى تمشيطها قريتي الجردي والطيّانة في ريف مدينة دير الزور (شرق سورية)"، واضاف: "تمكّنت القوات من اعتقال أفراد خليّة إرهابية تابعة لتنظيم داعش ومسؤولة عن أعمال التخريب والترهيب التي تشهدها هذه المنطقة".

إلى ذلك، نظمت "قسد"، أمس السبت، دورة عسكريّة لـ 109 من مقاتليها، في مدينة الحسكة (شرق سورية) لتدريبهم على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بمراسم عسكريّة.

وأكد القيادي في "قسد" فؤاد حسكة في افتتاح التدريب على "أهميّة التلاحم في مناطق شمال شورية وشرقها للقضاء على خلايا داعش المنتشرة والتصدّي لأيّ عدوان يمسّ المكتسبات التي حققتها قسد في المنطقة".

اسلحة عثرت عليها "قسد" في شرق سورية.