وكالة: القوات الإسرائيلية تفتعل حريقا في الجولان المحتل يمتد إلى الأراضي السورية

وذكرت وكالة "سانا" أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تفتعل حريقا في الجولان السوري المحتل والنيران تمتد إلى الأراضي الزراعية عل ىمحور بئر عجم وبريقة والقحطانية في ريف القنيطرة". يتبع…

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