مطار الخرطوم يؤكد إيقاف بعض الشركات العالمية رحلاتها

© AP Photo / Uncredited

الخرطوم — سبوتنيك. وقال المهدي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "أغلقت بعض خطوط الطيران العالمية رحلاتها إلى مطار الخرطوم منها طيران الإمارات والاتحاد وخطوط الطيران المصرية، فيما تواصل بعض خطوط الطيران العالمية والمحلية رحلاتها إلى مطار الخرطوم منها الإثيوبية وخطوط طيران تاركو وشركة بدر للطيران السودانيتين".

وأكد: "استمرار رحلات الطيران داخل البلاد إلى جميع الولايات بصورة طبيعية، وأن المطار بكامل جهوزيته لاستقبال جميع الرحلات لخطوط الطيران العالمية".

وأشار الناطق الرسمي باسم مطار الخرطوم إلى "وجود شكاوى من بعض المسافرين عبر مطار الخرطوم إلى دولة الإمارات بسبب إلغاء شركتي الطيران الإماراتية والاتحاد رحلاتها".

وكانت مصادر محلية أفادت، في وقت سابق، بتوقف رحلات الطيران الداخلية والخارجية بمطار الخرطوم الدولي، بالتزامن مع دعوات للتظاهرات في العاصمة السودانية، احتجاجا على فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش وسط الخرطوم.

واتهمت المعارضة السودانية في وقت سابق القوات الأمنية باقتحام مقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم، وذلك بـ"استخدام القوة المفرطة". وذكرت مصادر طبية حكومية أن 12 قتيلا على الأقل سقطوا وأصيب أكثر من 60 آخرين من جراء إطلاق الرصاص في موقع الاعتصام، فيما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، غير الحكومية، ارتفاع حصيلة قتلى فض الاعتصام إلى 118 شخصا، وذلك بعد مقتل شاب برصاص قوات الدعم السريع أو ما يعرف باسم "الجنجويد".