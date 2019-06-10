دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مايكروسوفت تستحوذ على استديو صناعة الألعاب Double Fine

أعلنت شركة مايكروسوفت عن استحواذ جديد في قسم الألعاب الخاص بها، وذلك خلال مؤتمرها E3 الذي أنطلق بالأمس للكشف عن أخر ما ستقدمه في هذا المجال رفقة شركات ألعاب أخرى. حيث أكملت ضم استديو الألعاب Double Fine إلى استديوهاتها Xbox Game Studios.

وأكد مدير الاستحواذ الجديد أنهم أصبحوا وبهذا الاستحواذ ارتفع عدد استديوهات Xbox Game Studios المطورة للألعاب إلى 15 استديو منفصل قامت مايكروسوفت بالاستحواذ عليها بشكل تدريجي خلال الفترة الماضية.

وتقوم Double Fine بتطوير ألعاب مثل Broken Age، و Psychonauts والتي يصدر منها الجزء الثاني وستكون متاحة على PS4 وXbox One، وويندوز، بالإضافة إلى ماك ولينوكس.

التدوينة مايكروسوفت تستحوذ على استديو صناعة الألعاب Double Fine ظهرت أولاً على عالم التقنية.