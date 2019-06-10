دبي - بواسطة محمد فارس هذا الموضوع DOOM Eternal ستصدر في 22 من نوفمبر ظهر على التقنية بلا حدود.

كانت DOOM Eternal هي العنوان الأكثر أهمية والذي سعي لمعرفة تفاصيلة الكثير من اللاعبين من خلال المؤتمر الصحفي لـ Bethesda ضمن فعليات حدث E3 2019 ولحسن الحظ لم تخيب الشركة أمالهم في معرفة المزيد من التفاصيل، فقد خصصت الشركة جزءاً كبيرا من الوقت لها حيث تضمن عرض توضيحي كامل للعبة.

فعادة ما يكون العرض التوضيحي هو أكثر ما يتم الأهتمام به، فهو يتضمن بالضبط ما يمكن أن يتوقعة اللاعبين من اللعبة، أنه وحشي ودموي وفوضوي ومليئ بإطلاق النار، جنباً إلى بعض المناظر لطبيعة اللعبة.

كما تم الكشف أيضا عن طور اللعب التعاوني والذي سيطلق عليه Battle Mode، بالإضافة إلى التأكيد علي موعد الإصدار والمقرر أن يكون في الـ 22 من نوفمبر علي كل من منصات PS4 و Xbox One و PC و Nintendo Switch و Stadia.

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هذا الموضوع DOOM Eternal ستصدر في 22 من نوفمبر ظهر على التقنية بلا حدود.