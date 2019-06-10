139 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى ويقومون بجولات "استفزازية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم 139 مستوطنا، المسجد الأقصى ، من جهة "باب المغاربة" اليوم الإثنين وسط حراسة مشددة ، ومعززة من قبل عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي ، حيث قاموا بجولات "استفزازية " في المسجد ، قبل الخروج من المسجد من جهة "باب السلسلة" .
وكان نحو 350 مستوطنا قد اقتحموا المسجد أمس الأحد تزامنا مع دعوات لاستباحته أطلقتها ما تسمى "جماعات الهيكل " لأنصارها بمناسبة "عيد البواكير" - نزول التوراة العبري.
فعل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال قيام المستوطنين بالاقتحامات شبه اليومية لتقسيم الأقصى "زمانيا" و"مكانيا " بين المسلمين واليهود كما تم في المسجد الإبراهيمي في مدينة "الخليل " جنوب الضفة الغربية .
ويقصد ب"التقسيم الزماني" ، تقسيم أوقات دخول المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود ، أما "التقسيم المكاني " فيقصد به تقسيم مساحة الأقصى بين الجانبين، وهو ما تسعى إسرائيل لفرضه ، تعديا على هوية المسجد ، واستفزازا لمشاعر المسلمين، إلى جانب تدخلها المباشر في إدارة المسجد وعمل الأوقاف الإسلامية.
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