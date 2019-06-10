موسكو : عودة أكثر من 256 ألف لاجئ سورى إلى ديارهم قادمين من الأردن ولبنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مدير المركز الروسي لشئون إدارة الدفاع، ميخائيل ميزينتسيف، بأن أكثر من 256 ألف لاجئ سوري عادوا إلى ديارهم عبر الحدود مع لبنان والأردن .

وأضاف المسؤول الروسي - خلال اجتماع مقري التنسيق المشترك الروسي - السوري بشأن عودة اللاجئين السوريين، اليوم /الإثنين / أن العمل المشترك والثابت للقيادة السورية مع السلطات اللبنانية والأردنية يحقق نتائج إيجابية ثابتة فيما يتعلق بعودة المواطنين السوريين إلى ديارهم ، مشيرا إلى أنه بفضل الجهود "المنسقة " تم عودة أكثر من 256 ألف لاجىء سوري إلى ديارهم عبر الحدود الأردنية السورية ، واللبنانية السورية حتى اليوم . ولفت إلى زيادة تدفق أعداد العائدين من المواطنين السوريين إلى ديارهم ، حيث يبلغ حوالي ألفي شخص يوميا.

يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في 18 يوليو العام الماضي " 2018 " عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين وتسهيل عودتهم إلى ديارهم. وذكرت أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية في الدول التي يوجد بها حالياً أكبر عدد من اللاجئين السوريين.

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