شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الوطنى التونسى : لم نتوصل بعد لأسباب اندلاع حرائق الأراضى الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، العقيد حسام الدين الجبابلي، اليوم الاثنين، بإنه لم يتم اتهام أي شخص في الحرائق التي اندلعت خلال الأيام الماضية في ولايات مختلفة بالبلاد، وتسببت في إتلاف مساحات واسعة الأراضي الزراعية .

وأشار الجبابلي في تصريح صحفي اليوم إلى أنه لا يمكن تحديد ما إذا كانت هذه الحرائق ذات طابع إجرامي أو بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى استمرار البحث. من جهة أخرى، تمكنت وحدات الحماية المدنية بولاية بنزرت التونسية، اليوم، من السيطرة على حريق اندلع بمنطقة رأس انجلة في بنزرت الجنوبية، والتهم مساحة كبيرة من أشجار الاكاسيا والصنوبر. وقال مدير الحماية المدنية في المدينة العميد خميس بن علي، بإن أسباب الحريق مازالت مجهولة ، مرجحا أن ارتفاع حرارة الطقس والتي بلغت أكثر من 40 درجة في الولاية وراء اندلاع النيران.

يذكر أن الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنيّة في تونس نجحت أمس في إطفاء 201 حريق اندلعت بولايات مختلفة.

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