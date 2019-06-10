نيجيرفان البارزانى يؤدى اليمين الدستورى رئيسا لإقليم كردستان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني اليوم الاثنين اليمين الدستورية رئيسا للإقليم.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" إن رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني أدى اليوم اليمين الدستورية رئيسا للإقليم وسط حضور سياسي رفيع المستوى. وأضافت أن جلسة تنصيب البارزاني اليوم حضرها نحو 1200 شخصية عامة ، بينهم رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فضلا عن سياسيين ورجال دين.

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