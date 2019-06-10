139 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365
اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأٌقصى، الإثنين، بحراسة الشرطة الإسرائيلية.
وقال فراس الدبس، مسؤول "الإعلام"، في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح خاص لوكالة الخليج 365 إن "139 (مستوطنا) متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم (الإثنين)".
وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد.
وتسمح الشرطة الإسرائيلية منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة.
وكان الدبس قد أشار إلى أن 334 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى الأحد، بمناسبة عيد "الأسابيع-نزول التوراة" اليهودي.
وتطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية بالأردن، والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات ولكن الشرطة الإسرائيلية لم تستجب لهذا الطلب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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