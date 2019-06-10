باسيل يهاجم "أصحاب النوايا السيئة" إثر تغريدة أثارت جدلا سعوديا

بيروت / يوسف حسين / الخليج 365

هاجم وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل من أسماهم بـ"أصحاب النوايا السيئة" و"المحترفين في تخريب العلاقات"، واتهمهم بتحريف مقصده من تغريدة له على "تويتر" أثارت جدلا سعوديا.

والأحد، قال باسيل عبر "تويتر": "من الطبيعي أن ندافع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه أي يد عاملة أخرى أكانت سورية، فلسطينية، فرنسية، سعودية، إيرانية أو أمريكية، فاللبناني قبل الكل".

وأثارت التغريدة ردودًا كثيفة، حيث وصفها نشطاء بـ"العنصرية"، فيما عبر سعوديون عن غضبهم إزاءها.

وتناقلت حسابات تغريدة للأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، رد فيها على باسيل بشكل متهكّم، ولمّح إلى أن اللبنانيين هم من يشكلون ضغطًا على الوظائف في بلاده، وليس العكس، وأن عددهم يناهز الـ200 ألف.

وإثر ذلك، عاد باسيل، ليقدم توضحيات حول تغريدته ويرد على الجدل الذي أثارته، قائلا، في كلمة له خلال فعالية ببيروت، إن "الكثيرين ممن هم محترفون في تخريب العلاقات وأصحاب النوايا السيئة يحرفون الكلام أو المعنى والمقصد بوقت هو ليس كذلك".

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وأضاف: "كل يوم معرضون لتحريف كلامنا وواجب علينا تحقيق مصلحة لبنان وإذا حصل تحريف علينا أن نصححه".

وأوضح ما قصده بتغريدة الأحد، قائلا: "اللبنانيون يعملون بالخارج وفقاً لحاجات الدول وكل من يخالف القوانين ندعو إلى تطبيق القانون بحقه وعلى رأس هذه الدول السعودية".

وأضاف: "لدينا في السعودية جالية من الواجب الحفاظ على مصالحها وواجب الجالية وواجبنا أن نحترم الدولة التي نعمل فيها ونحترم قوانينها".

وأردف باسيل أن من "واجب كل دولة إعطاء الأولوية لشعبها بفرص العمل وهذا ما تقوم به كل الدول وهذا ما يغفل عنه لبنان بالتطبيق".

وتعاني لبنان من أزمات اقتصادية وبطالة مرتفعة، وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن 23 ألف فرد يدخلون سوق العمل سنويًا، ويحتاج الاقتصاد لاستيعابهم إلى خلق أكثر من 6 أضعاف عدد الوظائف المتوفرة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.