بيروت.. وصول 3 لبنانيين أفرجت عنهم الإمارات

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365

وصل 3 لبنانيين، مطار بيروت، ليلة الأحد/ الإثنين، بعد أن أفرجت عنهم الإمارات، التي اعتقلتهم بتهمة تأليف خلية إرهابية تابعة لحزب الله.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن اللبنانيين محسن قانصو، وعلي فواز وجهاد فواز الدين، وصلوا بعد منتصف الليل إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

ولفتت أن السلطات الإماراتية أفرجت عنهم "بعد أن تم توقيفهم العام الماضي بتهمة تأليف خلية إرهابية".

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وأصدرت السلطات القضائية في ​الإمارات​ في منتصف أيار الماضي حكمها على اللبنانيين الثمانية الموقوفين بعد اتهامهم بتأليف خلية إرهابية تابعة ل​حزب الله​.

وأفرجت عن 5 منهم وحكمت بالسجن 10 سنوات على 2 اثنين منهم وبالمؤبد على الشاب عبد الرحمن شومان مع حق الاستئناف خلال 30 يوما.

وكان اللبنانيون الثمانية قد أوقفوا في يناير/ كانون الثاني 2018، بعد اتهامهم بتأليف خلية إرهابية تابعة لحزب الله، بالإضافة إلى جمع معلومات أمنية وحسّاسة لصالح الإيرانيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.