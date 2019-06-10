بينهم سيدة.. #قوات_الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين في #الخليل

الخليج - واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أربعة مواطنين فلسطينيين بينهم سيدة، خلال اقتحامها بلدتي بيت أمر وبيت عوا في محافظة الخليل، بالضفة الغربية.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض في تصريح: “إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل، وداهمت منازل المواطنين الفلسطينيين، واعتقلت ثلاثة مواطنين فلسطينيين بنهم سيدة، ونقلتهم إلى مركز عصيون الاحتلالي شمال البلدة”.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت عوا غرب الخليل، ونصبت حواجز على مداخلها، وعرقلت حركة تنقل المواطنين الفلسطينيين، واعتقلت محمد مسالمة.