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أعلنت اللجنة المنظمة لموسم جدة إطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية، والتي تستهدف زائري البحر الأحمر بهدف إبراز الفرص التنموية وتسليط الضوء على المملكة كإحدى الدول السياحية الرائجة في العالم.
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
وأكد المشرف العام على موسم جدة، المهندس رائد أبو زنادة، أن المبادرة تسهم في إنعاش السياحة الوطنية وتدعم موسم جدة بشكل خاص، بحسب ما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية.
وأكد أنه تم ربط إصدار التأشيرة بشراء التذاكر لأي من المناسبات والفعاليات التي يقدمها الموسم، ويضمن شراء التذكرة الحصول على تأشيرة سياحية إلكترونية بشكل فوري وبغضون 3 دقائق، ويتم ذلك من خلال منصة "sharek.sa".
ومن المقرر تنظيم موسم جدة في الفترة الممتدة من 8 يونيو/حزيران ولغاية 18 يوليو/تموز، مستهدفا مختلف الفئات العمرية من العائلات والأفراد.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 دقائق فقط... تأشيرة إلكترونية فورية لزوار موسم جدة من خارج المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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