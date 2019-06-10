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صرح الفالح بأن بلاده تعرض على روسيا تسهيلا متبادلا للحصول على تأشيرات لفئات معينة من مواطني البلدين، وعلى وجه الخصوص للمستثمرين ورجال الأعمال.
© Sputnik . Ramil Sitdikov
وأضاف قائلا: " نأمل أن يشجع تسهيل الحصول على تأشيرات للمواطنين السعوديين على تعزيز التعاون بين البلدين ونحن على استعداد لتقويع مثل هذا الاتفاق خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى المملكةالعربية السعودية".
كما وتحدث الفالح على "أن المملكة العربية السعودية تبذل كل جهد من أجل اتخاذ جميع التدابير والاجراءات التي تسهل حركة المواطنين المسلمين الروس الذين يؤدون فريضة الحج في المملكة".
وأضاف بأن المملكة "تنوي فتح قنصلية عامة في مدينة قازان من أجل هذه القيام بهذه الإجراءات".
تصريحات الوزير السعودي هذه جاءت خلال الاجتماع السادس للجنة الحكومية "الروسية-السعودية" للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي.
كما أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن ورسيا تتفق مع السعودية حول تحسين الإطار القانوني لتسهيل نظام التأشيرات والإجراءات الجمركية.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تقترح على روسيا تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات وافتتاح قنصلية في قازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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