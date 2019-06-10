دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة فايرفوكس 67 يُضيف أداة بحث ويُزيل ميزة Guest Session على أندرويد

على الرغم من أن موزيلا منظمة غير ربحية، إلا أنها تعتزم إطلاق نسخة خاصة من متصفحها فايرفوكس وسيكون الحصول عليه مدفوعاً وليس مجانياً وذلك في الخريف المقبل.

جاء هذا في تصريح Chris Beard المدير التنفيذي للمنظمة والذي يبرر فيه بأن المتصفح سيقدم خدمات خاصة مثل VPN ومساحة تخزينية سحابية آمنة، ومن المتوقع أن تطلقه رسمياً في اكتوبر المقبل.

وتختبر موزيلا خدمة ProtonVPN حيث تعرض اشتراك 10 دولار شهرياً، ويمكن البدء بتجربة الخدمة مجاناً للحصول على حجم تبادل بيانات محدد وبعد تجاوزه يدفع دفع الاشتراك الشهري.

بالطبع ستبقى النسخة المجانية المعتادة من فايرفوكس قائمة ولن يدفع المستخدمين لقاء المزايا التقليدية في المتصفح، لكن لو أراد البعض مزايا إضافية مثل VPN وتخزين سحابي آمن، يتوجب حينها عليهم الدفع.

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مازال من غير الواضح الطريقة التي ستتقاضى بها موزيلا المال، إن كان دفعة واحدة أو اشتراكات، وما هو المبلغ المطلوب دفعه للحصول على الخدمات الإضافية.

منذ سنوات وموزيلا تحاول جعل فايرفوكس أكثر من مجرد متصفح ويب، سبق لها إضافة مزايا مثل Send لتبادل الملفات و مدير كلمات مرور مدمج فيها.

برأي لن تتمكن موزيلا من إقناع المستخدمين الدفع لقاء الحصول على VPN مدمج أو مساحة تخزينية سحابية مشفرة فقط لاسيما أن هناك الكثير من الخدمات المستقلة التي تقدم هذه المنتجات ومجاناً.

التدوينة موزيلا ستطرح نسخة مدفوعة من فايرفوكس! ظهرت أولاً على عالم التقنية.