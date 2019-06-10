تواصل آبل تعزيز جهودها في قطاع السيارات ذاتية القيادة ما يؤكد أكثر من السابق أنها تعتزم إطلاق نظام القيادة الآلي الخاص بها بدلاً من السيارة ذاتية القيادة الكاملة، وضمن تلك الجهود يأتي استحواذها على شركة Drive.ai الأمريكية المتخصصة في تطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تتيح للسيارات القيادة من تلقاء نفسها والتحكم بها حاسوبياً وليس بشرياً.
وتهتم آبل بهذه الشركة نتيجة فريق العمل فيها بالتالي تريد الاستحواذ عليها من أجل نقلهم للعمل لديها بدون الاهتمام الفعلي ببراءات اختراعها أو منتجات حقيقية لديها.
من غير المعلوم بعد قيمة الصفقة، إلا أن شركة Drive.ai حصلت على تمويل بنحو 77 مليون دولار منذ تأسيسها قبل 4 سنوات ووصلت قيمتها السوقية إلى 200 مليون دولار قبل عامين.
للتذكير فإن آبل وسعت أسطول السيارات الاختبارية وتعاونت مع شركة فولكس فاغن للبدء باختباراتها، وفي وقت سابق من هذا العام سحبت آبل 200 موظف من المشروع بدون تقديم أي تفسير رسمي.
التدوينة آبل تستحوذ على شركة متخصصة بالذكاء الاصطناعي للسيارات ذاتية القيادة ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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