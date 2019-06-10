دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع توقعات تشير إلى أن هواوي ستقدم نظام تشغيل جديد عند إطلاق Mate 30 ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة هواوي لإطلاق إصداراتها المميزة من سلسلة Mate 30 لاحقاً هذا العام، وفي تقرير جديد نشر في الصين أشير إلى أن هواوي ستقدم نظام تشغيل بديل للأندوريد يعرف بنظام Oak OS في هواتف Mate 30.

في تفاصيل جديدة نشرت في تقرير جاء من الصين مؤخراً، أشير إلى أن نظام هواوي الجديد الذي سيدعم أو يستبدل نظام الأندوريد، سيأتي للمرة الأولى مع إصدارات هواوي المرتقبة من هواتف Mate 30.

ويأتي نظام تشغيل هواوي الجديد بعنوان Huawei Oak OS، إلا أن بعض التوقعات تشير إلى إمكانية تغيير عنوان هذا النظام لاحقاً، عند إطلاق النظام رسمياً في إصدارات هواوي من الهواتف الذكية.

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ولقد بدأت شركة هواوي مؤخراً في التركيز على إطلاق نظام تشغيلها الخاص للهواتف الذكية بعد سحب جوجل لترخيص الأندوريد نتيجة للحظر الذي فرض على العملاق الصيني، حيث من المتوقع أن يظهر هذا النظام في الإصدارات الخاصة بالسوق الصيني في البداية على أن يأتي نظام التشغيل بعنوان HongMeng OS في الصين.

من جانب أخر أكد التقرير الأخير حول نظام تشغيل هواوي على أن الشركة ستطلق هذا النظام رسمياً بين شهر أغسطس وسبتمبر، وهو الموعد المتوقع لإطلاق سلسلة هواتف Mate 30 المميزة، لذا نترقب مزيد من التطورات والتفاصيل حول نظام تشغيل Huawei Oak OS القادم.

المصدر

هذا الموضوع توقعات تشير إلى أن هواوي ستقدم نظام تشغيل جديد عند إطلاق Mate 30 ظهر على التقنية بلا حدود.