مستشار الأمن الوطني العراقي يبحث مع ظريف جهود تحقيق استقرار المنطقة

ونقل موقع هيئة الحشد الشعبي بيانا عن مكتب الفياض، اليوم الاثنين، جاء فيه: "رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض التقى في طهران، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف".

وأضاف البيان: "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بين البلدين، فيما تم مناقشة الأوضاع واستعراض الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بما يؤدي إلى تجاوز أزماتها".

وفي وقت سابق التقى وزير الخارجية محمد جواد ظريف برئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وناقش الطرفان العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة والعالم أهمها تفاقم الوضع بين إيران والولايات المتحدة.