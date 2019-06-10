فنان كويتي يرد على مهاجمي الملك سلمان وولي عهده... شاهد ماذا قال

ونشر الإعلامي الكويتي، مناف الفضلي، على صفحته الرسمية عبر "تويتر"، مقطع الفيديو، وأعاد الفنان العلي نشره على صفحته، ويقول فيها: "سلمان ومحمد.. اليوم الحمد لله المملكة العربية السعودية في تقدم وما عليك من الذين يكتبون في تويتر تراهم عذال وحاقدين".
يذكر أن الفنان العلي أدى مسرحية بعنوان "عنتر المفلتر" في المملكة العربية السعودية، ضمن "موسم العيد"، معبرا عن شكره في تغريدة نشرها على صفحته عبر "تويتر"، قال فيها: "الشكر موصول أيضا لموسم العيد وكل الجهات السعودية التي عملت جاهده ليل نهار من أجل اسعاد الشعب السعودي الكريم بمختلف برامج الترفيه".
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