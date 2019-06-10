القصة الكاملة للتصادم بين وزير الخارجية اللبناني وأمير سعودي على تويتر

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قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "من الطبيعي أن ندافع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه أي يد عاملة أخرى أكانت سورية فلسطينية فرنسية سعودية إيرانية أو أمريكية فاللبناني قبل الكل.. للأسف هناك من لا يفهم ماذا يعني أن تكون لبنانيتنا فوق كل شيء وماذا يعني أن نشعر برابطة الدم وماذا تعني عبارة (الأرض بتجمع) وماذا يعني أن الانتماء اللبناني هو انتماء لحضارة وتاريخ".

وأضاف باسيل في تغريداته: "البعض لا يشعرون بكم وبهويتكم بل شعورهم قد يكون مع أي أمر يحصل بمكان آخر في العالم فيتفاعلون معه أكثر وهذا هو السبب الذي جعلكم منسيين في السنوات الماضية ولهذا نحاول اليوم تعويض جزء صغير من النسيان الكبير.. يخيفونكم بأن جواز السفر اللبناني يضركم ويجر عليكم عقوبات وهذا غير صحيح فلبنان ورسالته واسمه لا يزال حاجة للعالم مع كل ما يعانيه".

ورد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، على التغريدة التي أثارت الجدل لوزير خارجية لبنان، جبران باسيل حول ملف العمالة الأجنبية بالبلاد ومنها العمالة السعودية.

وقال الأمير في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي: "مشكلة العمالة السعودية السائبة في لبنان كبيرة ولا يلام معالي الوزير العبقري على تصريحه ولا أرى فيه أي عنصرية بل هو تصريح حكيم وفي محله فالسعوديون زاحموا اللبنانيين على أعمالهم، واللبنانيون أولى ببلادهم لا سيما أن عدد العمالة السعودية في لبنان يقارب الـ200 ألف".