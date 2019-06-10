شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطنى الليبى يسيطر على 3 مواقع عسكرية فى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن قوات الجيش الوطنى الليبى من السيطرة على 3 مواقع عسكرية من ضمنها مرصدان لقوات الوفاق، فى محور الأحياء البرية فى العاصمة طرابلس. وأفاد مصدر فى الجيش الوطنى الليبى - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الاثنين، بتدمير آليات عسكرية لميليشيات "الوفاق"، وتقدم قوات الجيش الليبى فى اتجاه نقاط مهمة فى محور الرملة. وكانت مقاتلات تابعة للجيش الوطنى شنت أمس الأول السبت، سلسلة غارات جوية استهدفت مستودعات ذخيرة للميليشيات فى منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس.

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