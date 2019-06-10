اخبار الخليج

تركيا تقصف منطقة "تل رفعت" السورية إثر مقتل أحد جنودها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تقصف منطقة "تل رفعت" السورية إثر مقتل أحد جنودها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع التركية أن الجيش قصف منطقة تل رفعت الواقعة فى محافظة حلب السورية.

وأفادت الوزارة التركية ـ فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين، بأن الجيش التركى قصف مواقع لحزب "العمال الكردستاني" ووحدات "حماية الشعب الكردي" فى منطقة تل رفعت فى محافظة حلب السورية.

Advertisements

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتى ردا على هجوم عناصر الوحدات الكردية على مواقع عسكرية تابعة لتركيا فى سوريا والذى أسفر عن مقتل أحد الجنود.

وكانت وزارة الدفاع التركية أكدت أمس الأحد، مقتل أحد جنودها وإصابة 6 آخرين فى هجوم لعناصر من "وحدات الحماية الكردية" على مواقع عسكرية تركية فى منطقة شمالى سوريا.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تقصف منطقة "تل رفعت" السورية إثر مقتل أحد جنودها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا