الخدمة_المدنية تكشف حقيقة تغيير أوقات دوام موظفي القطاع العام إلى الليل

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت وزارة الخدمة المدنية، أمس الأحد، أنه لا صحة لما يتم تداوله بأن الوزارة قررت تغيير أوقات دوام موظفي القطاع العام إلى الليل بسبب الأجواء الصيفية.

وأكدت الخدمة المدنية على متابعة أخبار الوزارة عبر قنوات التواصل الرسمية، وما يُنشر في وسائل الإعلام الرسمية.