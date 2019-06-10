الجيش_اليمني يستعيد أربعة مناطق جديدة بالضالع

الخليج - واس

أعلن الجيش اليمني، فرض سيطرته على 4 مناطق جديدة في شمال غرب محافظة الضالع جنوب اليمن، وذلك عقب معارك ضارية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وبحسب مصدر عسكري يمني فإن قوات الجيش اليمني استعادت قرية حبيل ووادي الزبيريات وقرية باجة واستكملت تطهير قرية شخب، بمنطقة حجر شمالي غربي المحافظة.

وذكر المصدر أن القوات مسنودة من المقاومة الشعبية تواصل التقدم باتجاه منقطتي سليم، والفاخر، غرب مديرية قعطبة، مشيرًا إلى أن المعارك أسفرت عن مصرع 60 من عناصر المليشيا بينهم قيادات بارزة، وتدمير عربتين تابعة، وسلاح عيار 23، فيما فر العشرات من عناصرها باتجاه محافظة إب.