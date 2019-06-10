بدء إيداع دعم الدفعة 19 من #حساب_المواطن

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن حساب المواطن أنه بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج، حيث سيستمر إيداع دعم الدفعة 19 من حساب المواطن حتى نهاية اليوم الاثنين.
وقال برنامج حساب المواطن في وقت سباق، إنه يتمّ صرف دعم حساب المواطن، بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، بما يعني أنه سيتم صرف الدفعة 19 يوم الاثنين الموافق 10 يونيو.
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