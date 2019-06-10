الكهرباء: إعادة الخدمة لكافة المشتركين في #نجران

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت السعودية للكهرباء إنهاء عمليات إعادة الخدمة الكهربائية لكافة المشتركين في منطقة نجران. وقالت الكهرباء: إن أعمال المتابعة للشبكة ستتم للوصول إلى الاستقرار الكامل وموثوقية الخدمة. وقدمت الكهرباء اعتذارها ثانية إلى المشتركين في منطقة نجران. وفي وقت سابق، قالت الكهرباء: إنها تواصل عمليات إعادة الخدمة الكهربائية تدريجيًّا للمشتركين المتبقين والمتأثرين من الانقطاع الطارئ في نجران، علمًا أن الخدمة عادت لـ80% منهم. والفرق الميدانية والفنية تبذل قصارى جهدها.

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