الإمارات: دول المنطقة يجب أن تكون طرفًا في الاتفاق النووي مع #إيران

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد أن دول المنطقة يجب أن تكون طرفا في الاتفاق النووي مع إيران، مشيرا إلى أن الاتفاق يجب أن يشمل بالإضافة إلى الملف النووي وقف دعم الإرهاب وبرامج الصواريخ الباليستية.
وأضاف بن زايد في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الألماني، أن الحادث الذي وقع قبالة سواحل الفجيرة اعتداء على سلامة الملاحة الدولية ويرفع التوتر في المنطقة، لافتا إلى أن الإمارات والسعودية والنرويج تستمر في التحقيق لإفادة مجلس الأمن بتفاصيل الاعتداء.
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