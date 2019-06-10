فيليبس تطلق شاشة لمسية جديدة

أطلقت شركة فيليبس شاشتها 242B9T اللمسية الجديدة مزودة بلوحة SmoothTouch، التي يمكن استعمالها بالأصابع أو بالقلم اللمسي، بفضل تقنية الشاشة اللمسية السعوية 10 نقاط.

كما زودت الشركة الشاشة الجديدة بطبقة مضادة للانعكاسات، إضافةً إلى حامل على شكل حرف Z يمكن ضبطه بمرونة، لتعديل ارتفاع الشاشة ودرجة ميلانها.

وتمتاز الشاشة الجديدة أيضا بمقاومة الغبار والأتربة ورذاذ الماء وفقا لفئة الحماية IP54، كما أنها تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة 1920 x 1080 بيكسل، وتضبط الألوان وإضاءة الخلفية تلقائياً، بفضل تقنية SmartContrast.

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وتزخر الشاشة الجديدة بالعديد من الوظائف المتطورة مثل تقنية Flicker-Free ووضع LowBlue ووضع EasyRead.

وتشمل باقة التجهيزات التقنية بالشاشة الجديدة، منفذ HDMI 1.4 ومنفذ DVI-D، ومنفذ VGA ومنفذ DisplayPort 1.2، ومنفذي USB-3.1 مع وظيفة الشحن السريع.

وأعلنت فيليبس طرح شاشتها اللمسية بـ 330 يورو.