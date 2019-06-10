المجلس العسكري السوداني: ليس لدينا مانع من العودة إلى طاولة التفاوض مجددًا

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قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول شمس الدين كباشي، مساء الأحد، إن الحياة في البلاد لم تتأثر بالعصيان المدني الذي دعت له المعارضة السودانية، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل جيد في العاصمة الخرطوم.

وأضاف «كباشي»، في لقاء خاص مع قناة «سكاي نيوز عربية»، أن المجلس العسكري الانتقالي موافق تماما على المقترحات التي تقدم بها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وأوضح أن المجلس العسكري ليس لديه مانع من العودة إلى طاولة التفاوض من جديد والتوصل إلى توافقات مع جميع القوى السياسية في البلاد.

وأكد أن المجلس العسكري سينظر في أي شروط تتقدم بها قوى الحرية والتغيير لاستئناف المفاوضات وسنرد عليها، مشيرا إلى أن المجلس منفتح على أية مبادرات من شأنها تقريب وجهات النظر مع قوى الحرية والتغيير.

وأعرب عن أسفه للتصعيد الذي أعلنته قوى الحرية والتغيير ودعوتها للعصيان المدني في ظل هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن الحياة لم تتأثر كثيرا به وأن الأمور تسير بشكل جيد في العاصمة الخرطوم.