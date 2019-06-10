شكرا لقرائتكم خبر عن تشهير رسمي بمنشأة تجارية في الدمام لحيازتها مواداً غذائية منتهية الصلاحية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شھرت وزارة التجارة والاستثمار بمنشأة تجارية تعمل في تجارة الجملة والتجزئة بالمواد الغذائية في الدمام؛ بسبب حيازة وتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية. Advertisements وكان قد صدر حكم من المحكمة الجزائیة في الدمام بفرض غرامة مالیة 100 ألف ريال على المنشأة المخالفة، والتشھیر بها عبر نشر منطوق الحكم في صحیفتين على نفقة الشركة.

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