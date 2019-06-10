"فايرفوكس" تطلق مدير كلمات مرور

أعلنت شركة موزيلا عن إطلاق إصدار سطح المكتب من أداة مدير كلمات المرور فايرفوكس Lockwise، وأوضحت الشركة الأمريكية أن هذه الأداة تتيح للمستخدم إمكانية إدارة كلمات المرور بشكل مريح وآمن.
وأوضحت شركة موزيلا أن أداة سطح المكتب الجديدة لمتصفح فايرفوكس تتيح إمكانية تخزين كلمات المرور وتعديلها واستدعائها بسهولة وأمان، وتعول الشركة الأمريكية هنا على التصميم المتشابه والانتقال السلس بين المنصات.
ولا تقتصر مزايا لوحة التحكم الجديدة على تحديث كلمات المرور وإدارتها، بل إنها تتيح أيضاً إمكانية إزالتها، وتتوافر أداة فايرفوكس Lockwise اعتباراً من الآن للأجهزة الجوالة المزودة بنظام أبل "آي أو إس" وأجهزة غوغل أندرويد وكأداة إضافية لمتصفح فايرفوكس بالحواسيب المكتبية.
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