الأردن والمانيا يؤيدان حل الدولتين لانهاء النزاع الفلسطيني الاسرائيلي

دبي - بواسطة محمد فارس © خليل مزرعاوي وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان في 07 نيسان/ابريل 2019

أكد وزيرا خارجية الأردن والمانيا الأحد ان بلادهما متفقتان على إن حل الدولتين هو "السبيل الوحيد" لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وذلك قبل الإعلان عن الخطة الأميركية المرتقبة للسلام في الشرق الأوسط.

وقال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس في وزارة الخارجية في عمان إن "القضية الفلسطينية كانت في مقدم مباحثاتنا".

وأضاف "نحن والمانيا متفقان أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع. نثمن عاليا الموقف الالماني الثابت والجهود التي تقوم بها المانيا من اجل تحقيق هذا الحل".

وأكد الصفدي أن المملكة "تريد سلاما شاملا ودائما ومن اجل ان يكون السلام شاملا ودائما". وأضاف "لا بد ان ينتهي الاحتلال ولا بد ان تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وتابع الصفدي أن "الصراع سياسي والحل سياسي وبالتالي لا حل خارج إطار حل سياسي ينهي الاحتلال ويحقق حل الدولتين لتعيش الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني بأمن وسلام الى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية".

من جهته، قال ماس الذي كان يتحدث بالألمانية ورافقته مترجمة في وفده "ما زلنا متفقين على أن التوصل الى حل الدولتين عبر المفاوضات هو الحل الوحيد" لهذا النزاع.

واضاف "نحن نعلم إن الاردن يشعر بأنه متأثر بشكل خاص بأي خطة سلام للشرق الاوسط بسبب دوره الخاص في ما يخص حماية المواقع المقدسة في القدس وفي ما يخص استقبال الاردن لهذا العدد الهائل من اللاجئين الفلسطينيين".

وأكد وزيرا الخارجية أهمية وكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي دعت الولايات المتحدة في 22 أيار/مايو إلى حلها بعدما أوقفت مساهمتها البالغة نحو 300 مليون دولار فيها في آب/أغسطس الماضي.

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وقال الصفدي إن "الأردن والمانيا شريكان في دعم الاونروا التي يجب ان تستمر في القيام بدورها ازاء اللاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي"، مشيرا الى إن "المانيا ستقوم بزيادة الدعم للاونروا". أما ماس فأكد ان "عمل الاونروا مهم جدا (...) وسنواصل دعم هذه الوكالة".

وتأسست الأونروا عام 1949 لتقديم خدمات التعليم والصحة لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

من جانب آخر، أكد الوزير الألماني إن بلاده ستقدم قرضا للمملكة بقيمة 100 مليون دولار.

وقال "نحن على علم بالوضع الاقتصادي الصعب في الاردن ولذلك يسعدنا تواصل الاردن بشكل مشترك مع صندوق النقد الدولي في طريق الاصلاحات وبشكل شجاع جدا".

واوضح أن "المانيا ستساعد الاردن بتوفير قرض مالي غير مشروط بقيمة مئة مليون دولار اميركي".

وفي ما يتعلق بتنظيم الدولة الإسلامية المتطرف، قال ماس "لقد تحدثنا عن ضرورة العمل في سبيل مكافحة داعش، منذ عام 2017 الجيش الالماني موجود هنا في الاردن في قاعدة الازرق".

واضاف "علمت من مباحثاتي في بغداد ان داعش لم يعد لديه أي اراض ولكن التهديد الداعشي مستمر وبشكل خفي لذلك نحن نعتبر هذه المهمة كبيرة جدا للجيش الالماني".

وتابع "نود ان نساهم في منع إعادة بناء بنى داعش في المنطقة حتى لا يمكن لهذا التنظيم أن يرتكب من جديد جرائم في المنطقة والعالم".