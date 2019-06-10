شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس فى الخليج.. أمطار رعدية فى السعودية ورياح مثيرة للأتربة فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد بعض دول الخليج العربى، اليوم الاثنين، طقسا حارا فى معظم الأنحاء مع ارتفاع كبير فى درجة الرطوبة، مع توقعات بسقوط أمطار فى بعض المناطق.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس، اليوم، مازالت السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة وتكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق المدينة المنورة، حائل والحدود الشمالية.

كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على طول الساحل الغربى للبحر الاحمر فى حين يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على شرق وأجزاء من غرب المملكة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة تتحول الى شمالية شرقية من بعد الظهيرة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الكويت

شديد الحرارة نهاراً، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة ، والبحر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج: 1 - 4 قدم، ليلا حار نسبيا ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 26 كم/ساعة.

حالة البحر نهاراً خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج 1 - 4 قدم، ليلاً خفيف إلى معتدل و ارتفاع الموج 1 - 3 قدم.



الطقس فى الكويت

الإمارات

أفاد المركز الوطنى للأرصاد فى الإمارات، أن طقس اليوم صحو بوجه عام وغائم جزئيا على المناطق الشرقية ظهرا ورطب نسبيا خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الداخلية، قد تكون مثيرة للغبار والأتربة.

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حركة الرياح جنوبية غربية – شمالية غربية من 20 – 32 كم/س تصل أحيانا إلى 40 كم/س.



طقس الإمارات

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون حسن ولكنه حار خلال النهار، الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحياناً بعد الظهيرة.

بينما يبلغ ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام، ودرجة الحرارة العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 75 % والصغرى 15 %.

سلطنة عمان

أفادت الهيئة العامة للطيران المدنى فى سلطنة عمان، أن الجو اليوم فى السلطنة صحو بوجه عام على معظم المحافظات، مع احتمال تشكل السحب على جبال الحجر والولايات المجاورة لها خلال فترة ما بعد الظهيرة واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتفرق خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على السواحل المطلة على بحر العرب.

ودرجات الحرارة فى محافظة مسقط 45 /33 وفى مدينة صلالة 33 / 29 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 48 درجة فى ولاية عبرى وفى فهود، وأدناها 15 درجة فى جبل شمس.