اليوم.. تفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين فى حلب بسوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن مصدر عسكرى، أن بعض وحدات الهندسة، ستقوم اليوم، بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين فى منطقة الراموسة بحلب، من الساعة 9.00 وحتى الساعة 14.00.

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