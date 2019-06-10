التحالف العربى يطلق حملة إغاثة عاجلة للمتضررين من الأمطار الغزيرة فى اليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن العقيد تركى المالكى، المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، عن إطلاق حملة إغاثية عاجلة للمتضررين جراء الأمطار الغزيرة فى عدن والمحافظات المجاورة لها.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المالكى إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتابع ما تعرضت له محافظة عدن وبعض المحافظات المجاورة لها من آثار للأمطار الغزيرة، وما خلفته من أضرار على المواطنين والبنية التحتية، مشيرا الى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وانطلاقاً من دورها الإنسانى ستبدأ إطلاق حملة إغاثية عاجلة وجسر جوى لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للمتضررين بتلك المحافظات، بهدف تخفيف معاناة المتضررين وبمشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودى لتنمية وإعمار اليمن.
وتشمل الحملة تقديم المواد الغذائية، المواد الطبية والإيوائية، وفتح الطرقات، وسحب المياه، وإصلاح الكهرباء، وتقديم الدعم بالمعدات اللازمة لتخفيف معاناة الشعب اليمنى.
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