اليمن.. "أنصار الله" تعلن إلحاق خسائر بالجيش بقصف صاروخي على معسكر شمال الضالع

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن الجماعة قصفت بـ 4 صواريخ محلية الصنع نوع زلزال1 "مداه 3 كيلو مترات"، معسكر الصدرين في منطقة مريس بمديرية قعطبة شمال الضالع.

وأضافت أن القصف الصاروخي، أوقع قتلى وجرحى في صفوف الجيش اليمني.

ويأتي قصف "أنصار الله"، عقب إعلان الجيش اليمني مقتل 60 عنصراً من "أنصار الله" بينهم قيادات خلال مواجهات انتهت بسيطرة قوات الحكومة الشرعية على قرية حبيل ووادي الزبيريات وقرية باجة واستكمال تطهير قرية شخب في منطقة حجر شمال غربي الضالع.

في حين أعلنت "أنصار الله" إحباط هجوم واسع للجيش في مديرية قعطبة من عدة اتجاهات استمر لساعات، وتكبيد قواته المهاجمة العديد من القتلى والجرحى وإعطاب آليتين.



ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام 2015. وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.