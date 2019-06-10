دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي محطة الفضاء الدولية تفتح أبوابها للسياح قريبًا

يحلم الكثيرون بالسفر إلى خارج الأرض واستكشاف الفضاء، ويبدو أن هذا الحلم قد يتحول إلى حقيقة قريبًا، وسيتمكن الناس من السفر إلى الفضاء بغرض السياحة.

دخول المرحاض في ناسا يكلفك أكثر من 11 ألف دولار ! alqiyady 1 دخول المرحاض في ناسا يكلفك أكثر من 11 ألف دولار !

شاهد أيضاً: دخول المرحاض في ناسا يكلفك أكثر من 11 ألف دولار !

فقد أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن محطة الفضاء الدولية ستكون مفتوحة أمام السياح بدء من عام 2020، وذلك ضمن خطتها لخفض أعبائها المالية.

وقالت ناسا أن السياح سيتمكنون اعتبارًا من العام القادم من السفر إلى الفضاء، كما أن الشركات ستتمكن من استخدام محطة الفضاء الدولية مقابل أجر معين.

قطار من الأقمار الصناعية ينطلق في الفضاء في مشهد مدهش غير مسبوق alqiyady 1 قطار من الأقمار الصناعية ينطلق في الفضاء في مشهد مدهش غير مسبوق

شاهد أيضاً: قطار من الأقمار الصناعية ينطلق في الفضاء في مشهد مدهش غير مسبوق

وذكرت تقارير نقلًا عن تصريحات للمدير المالي لوكالة الفضاء الأمريكية أن ناسا تفتح الباب أمام الفرص التجارية والتسويق بشكل لم تقم به أبدًا من قبل.

وأضافت المسئولة في ناسا عن تشغيل محطة الفضاء الدولية أن ناسا ستسمح للسياح بالقيام بمهمتين قصيرتين بشكل خاص سنويًا.

Advertisements

لقطة مُذهلة تجسد تعاقب الليل والنهار على كوكب الأرض alqiyady 1 لقطة مُذهلة تجسد تعاقب الليل والنهار على كوكب الأرض

شاهد أيضاً: لقطة مُذهلة تجسد تعاقب الليل والنهار على كوكب الأرض

جدير بالذكر أن محطة الفضاء الدولية تم إطلاقها في 20 نوفمبر 1998، وهي تدور على ارتفاع 390 كم تقريبًا عن سطح الأرض، وبسرعة تصل إلى 28 ألف كم/ساعة.المزيد:

يبعد 55 مليون سنة ضوئية عن الأرض: معلومات عن أول ثقب أسود يصوره البشر

صور: مصنوعة من البالونات.. مدينة كاملة على القمر يمكن للبشر العيش بها

اليابان تبدأ صناعة صواريخ فضائية منخفضة التكلفة

ستنام لمدة شهرين وتحصل على 18500 دولار.. تعرف على هذه الوظيفة

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي