دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تطوير المطور.. كاميرا LUMIX S1H من باناسونيك بميزات جديدة

أعلنت ’باناسونيك‘ عن تطويرها كاميرا LUMIX S1H الرقمية عديمة المرايا والمزوّدة بعدسة أحادية ومستشعر صور بالإطار الكامل. وتعتبر LUMIX S1H الكاميرا الأولى في العالم التي تتمتع بالقدرة على تسجيل الفيديو بدقة 6K بسرعة 24 إطاراً في الثانية*1 (نسبة أبعاد 3:2)، ودقة 5.9K بسرعة 30 إطاراً في الثانية (نسبة أبعاد 16:9)، ودقة 4K/C4K بجودة صورة من 10 بت وسرعة 60 إطاراً في الثانية.*2 *3 وتعتزم ’باناسونيك‘ إطلاق هذه الكاميرا الجديدة، التي تجمع بين جودة تصوير الفيديو الاحترافي والمستويات العالية لسهولة الاستخدام والحركة التي توفرها الكاميرات عديمة المرايا، في الأسواق العالمية بحلول خريف عام 2019.

ومنذ إطلاقها لعمليات تطوير تقنيات تسجيل الفيديو الخاصة بالكاميرات السينمائية الرقمية خلال تسعينيات القرن الماضي، أنتجت ’باناسونيك‘ مجموعةً من التقنيات المبتكرة للتصوير السينمائي المتميز مثل تسجيل الفيديو بسرعة 24 إطاراً في الثانية وتسجيل الفيديو بالحركة البطيئة باستخدام معدل إطار متغير، إلى جانب المدى الديناميكي العالي ومساحة الألوان التي توفرها ميزة V-Log/ V-Gamut. وتعمل ’باناسونيك‘ مع صناع الأفلام منذ أكثر من ربع قرن لتصميم وتطوير عدد من كاميرات السينما، الأمر الذي ساهم في تحقيق مستويات أداء مذهلة لتسجيل الفيديو. وظهرت كاميراLUMIX GH1 للمرة الأولى في عام 2009 كأول كاميرا رقمية أحادية العدسة عديمة المرايا تمتلك القدرة على تسجيل الفيديو بدقة Full-HD وصيغةAVCHD *4. وأطلقت الشركة كاميرا LUMIX GH4 عام 2014 كأول كاميرا رقمية أحادية العدسة عديمة المرايا*5 قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K. وفي عام 2017، ظهرت كاميرا LUMIX GH5 لتكون الأولى في العالم التي تتمتع بالقدرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K عند سرعة 60 إطاراً في الثانية، وبدقة 4K عند سرعة 30 إطاراً في الثانية وجودة صورة من 10 بت وترميز 4:2:2.*6 وتحظى هذه الكاميرا بمكانة مرموقة وإشادة واسعة من صناع الأفلام نظراً لأدائها العالي وما توفره من سهولة استخدام كبيرة وبراعة متفوقة في إنتاج الأفلام.

وبهذا الصدد، قال السيد كونيهيرو تانيكورا، مدير عام قسم المنتجات الصوتية والبصرية لدى ’باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق‘: "توفر كاميرا LUMIX S1H تجربةً جديدةً كلياً في عالم التقاط الصور وتسجيل الفيديو مع مواصفاتها الأفضل ضمن فئتها. وتجمع هذه الكاميرا بفعالية كبيرة مجموعةً من الميزات الأكثر تقدماً ضمن جسم صغير الحجم وخفيف الوزن مما يجعلها الحل الأمثل والأكثر سهولةً حتى في حالات ووضعيات التصوير الأكثر صعوبةً. وفي إطار التزام ’باناسونيك‘ المستمر بالابتكار، نحن على ثقة بأن هذه الكاميرا ستمثّل مساهمةً قيمةً أخرى تهدف لدعم تطور ثقافة الصورة المرئية".

وقامت ’باناسونيك‘ بتصميم وتطوير كاميرا LUMIX S1H من خلال تطبيق خبراتها الواسعة وتقنياتها المتطورة التي راكمتها في كاميرات السينما التي تنتمي لسلسة LUMIX S من الكاميرات عديمة المرايا المزودة بمستشعر صور بالإطار الكامل. وتحتضن الكاميرا جميع التقنيات الرائدة التي طورتها العلامة خلال تاريخها، ولا سيما تقنيات معالجة الإشارات الرقمية وتشتيت الحرارة، في جسم صغير الحجم وخفيف الوزن لتحقيق الأداء العالي وسهولة الاستخدام والحركة. كما أنها تفتح الباب واسعاً أمام أنشطة إنتاج الأفلام الإبداعية بطرق لا يمكن للكاميرات التقليدية تقديمها بسبب حجمها ووزنها الكبيرين.

وتشتمل الميزات الرئيسية لكاميرا LUMIX S1H الجديدة على ما يلي:

1. دقة عالية تصل حتى 6K وفق مجموعة متعددة من التنسيقات

من خلال تعزيز استخدام البكسلات في مستشعر الصور بالإطار الكامل إلى الحد الأقصى، تمكنت LUMIX S1H من تسجيل الفيديو بدقة 6K بسرعة 24 إطاراً في الثانية (نسب أبعاد 3:2) أو5.9K بسرعة 30 إطاراً في الثانية (نسب أبعاد 16:9) لتكون أول كاميرا رقمية في العالم تحقق ذلك.*1 كما أنها أول كاميرا رقمية مزودة بمستشعر صور بالإطار الكامل ونظام عدسات قابلة للتبديل في العالم*1 تتيح إمكانية تسجيل الفيديو بدقة 4K/4CK بسرعة 60 إطاراً في الثانية وجودة صورة من 10 بت. وتوفر الكاميرا مجموعةً متنوعةً من تنسيقات تسجيل الفيديو، بما في ذلك وضع الصورة المشوهة (Anamorphic) باستخدام نسب أبعاد 4:3، وذلك من أجل تلبية مختلف احتياجات تسجيل الفيديو الاحترافية. كما يمكن استخدام بياناتها عالية الدقة لتوليد تسجيلات الفيديو بدقة 4K مع جودة أعلى للصورة أو اقتصاص الصور بدقة 4K.

2. تدرج غني ومساحة لونية واسعة توازي جودة كاميرات السينما

تشتمل كاميرا LUMIX S1H على ميزتي V-Log/V-Gamut مع مدىً ديناميكي واسع من +14 توقف، وهو ما يوازي تقريباً القيمة التي توفرها الكاميرا السينمائية VariCam من ’باناسونيك‘، وذلك من أجل التقاط جميع التفاصيل بدقة في المناطق المظلمة والمشرقة. ويمكن لهذه الكاميرا أن تقدم صورةً مطابقةً للون وحتى بنية الجلد البشري. وباعتبارها مصممةً بصورة تراعي الإدارة المتسقة للألوان، تعتبر اللقطات المصورة باستخدام كاميرا S1H متوافقةً مع لقطات V-Log المصورة باستخدام كاميرا VariCam أو لقطات V-Log L المصورة باستخدام كاميرا LUMIX GH5/ GH5S.

3. موثوقية عالية تتيح آفاق تسجيل فيديو غير محدودة*7

في كل واحد من أوضاع تسجيل الفيديو في كاميرا S1H، يمكن تسجيل لقطات الفيديو دون توقف ضمن درجة الحرارة التشغيلية المعتمدة بحيث يمكن للمستخدم التركيز على تصوير اللقطات.

وتوفر ’باناسونيك‘ حالياً ثلاثة طرازات مبتكرة تحت مظلة سلسلة LUMIX S من الكاميرات الرقمية أحادية العدسة عديمة المرايا والمزودة بمستشعر للصور بالإطار الكامل - وهي كاميرات S1R وS1وS1H. وتعتبر كاميرا LUMIX S1R الخيار المثالي لالتقاط الصور عالية الدقة، بينما تعتبرLUMIX S1 كاميرا هجينة مصممة لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو عالية الدقة، في حين قامت ’باناسونيك‘ بتصميم وتطوير كاميرا LUMIX S1H خصيصاً لأنشطة إنتاج الأفلام. ومع مجموعة الكاميرات المبتكرة هذه، تلتزم ’باناسونيك‘ بتلبية احتياجات جميع متخصصي وخبراء التصوير من خلال تحدي التطور المستمر لثقافة الصور/ الفيديو في هذا العصر الرقمي الجديد.

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وسيتم عرض النموذج الأولي لكاميرا LUMIX S1H خلال فعاليات دورة عام 2019 من معرض المعدات السينمائية Cine Gear Expo. *8

*1 باعتبارها كاميرا رقمية ذات نظام عدسات قابلة للتبديل، بتاريخ 31 مايو 2019 (الولايات المتحدة). دراسة أجرتها ’باناسونيك‘.

*2 باعتبارها كاميرا رقمية ذات نظام عدسات قابلة للتبديل ومزودة بمستشعر للصور بالإطار الكامل بتاريخ 31 مايو 2019 (الولايات المتحدة). دراسة أجرتها ’باناسونيك‘. مستشعر صور فائق الأداء مكافئ لعدسة كاميرا بقياس 35 مم

*3 متوافقة مع دقة 4K (4096×2160) كما حددتها مبادرة السينما الرقمية (DCI)

*4 بتاريخ 25 مارس 2009، باعتبارها كاميرا رقمية ذات نظام عدسات قابلة للتبديل. دراسة أجرتها ’باناسونيك‘.

*5 بتاريخ 25 مارس 2014، باعتبارها كاميرا رقمية ذات نظام عدسات قابلة للتبديل. دراسة أجرتها ’باناسونيك‘.

*6 بتاريخ 25 يناير 2017، باعتبارها كاميرا رقمية ذات نظام عدسات قابلة للتبديل. دراسة أجرتها ’باناسونيك‘.

*7 يختلف زمن التسجيل استناداً لسعة البطارية وبطاقة الذاكرة. عندما تتجاوز درجة حرارة الكاميرا درجة الحرارة التشغيلية المحددة، قد تقوم الكاميرا بإيقاف تسجيل الفيديو تلقائياً من أجل حمايتها من الأضرار الناجمة عن الحرارة المفرطة.

*8 يعتبر معرض Cine Gear Expo 2019 الفعالية السنوية الأبرز للمتخصصين والخبراء العاملين في قطاعات التكنولوجيا والترفيه والإعلام، وستقام هذه الفعالية في استوديوهات ’باراماونت‘ في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة خلال الفترة الممتدة بين 30 مايو و2 يونيو.

قد يتم تغيير التصميم والمواصفات دون إشعار مسبق.

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي