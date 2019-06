دبي - بواسطة محمد فارس هذا الموضوع Age of Empires II: Definitive Edition ستأتي في خريف هذا العام ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة مايكروسوفت خلال المؤتمر الصحفي الخاص بها ضمن فعليات E3 أن Age of Empires II: Definitive Edition ستصدر خريف هذا العام، حيث يشمل هذا الإصدار دقة 4K.

هذا فضلا عن طور مهام جديد تماماً يسمى The Last Khans. Age of Empires II: Definitive Edition والذي سيكون متاحاً لمشتركي Xbox Game Pass على أجهزة الحاسب الشخصي، مع العلم أن الأشتراكات بالنسخة التجريبية متاحة من الآن.

