شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات السعودية: التأمين الصحى شرط أساسى لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية، أنه لم يعد ممكنا تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلا بوجود تأمين صحى سارٍ للزائر المراد التمديد له. وقال الحساب الرسمى للمديرية العامة للجوازات فى المملكة، عبر تويتر: "وجود التأمين الصحى مطلب أساسى لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية".

الجوازات السعودية Advertisements وكان البعض فوجئ خلال الفترة الأخيرة بعدم قدرتهم على تمديد تأشيرة الزيارة وظهور رسالة تفيد بضرورة تمديد التأمين الصحى. ويشترط عند التمديد لتأشيرة الزيارة العائلية، أن تكون المدة المتبقية فى صلاحية التأشيرة سبعة أيام أو أقل، وألا يكون مضى على انتهائها أكثر من ثلاثة أيام، وألا يتجاوز مجموع فترة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 180 يومًا كحد أقصى من تاريخ الدخول للمملكة، علمًا بأنه يتم التمديد حسب المدة الأساسية التى أصدرت بها التأشيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجوازات السعودية: التأمين الصحى شرط أساسى لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.