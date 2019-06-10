أحدث تسريبات هاتف سامسونج "جالاكسي نوت 10"

كشف موقع OnLeaks عن أحدث تسريب لتصميم هاتف سامسونج المقبل جالاكسي نوت 10، حيث ظهر التصميم بوجود عدسة كاميرا في أعلى منتصف الشاشة.

بحسب التصميم، فإن شاشة الهاتف تغطي الواجهة الأمامية بنسبة تقارب 97% وتأتي بحجم 6.3 إنش QHD ويحتوي الهاتف على مستشعر للبصمة مدمجة بالشاشة.

وذكرت مجلة فوربس أن الهاتف سيتم طرحه بنسختين؛ الأولى تعمل بمعالج Exynos 9825 وتدعم ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت، والأخرى بمعالج Snapdragon 855 مع ذاكرة عشوائية 12 جيجابايت.

Advertisements

كما أوضحت التسريبات أن سامسونج تخطط لإطلاق الهاتف في شهر أغسطس المقبل، ومن المؤكد أن يتم تسريب معلومات أكثر حول الهاتف في الأيام القليلة القادمة.

وأشارت عدة مصادر موثوقة إلى أن سامسونج تعتزم إطلاق إصدارين من هاتف جلاكسي نوت 10، ومن المخطط أن تكشف الشركة عن هاتف نوت Note10 Pro بجانب نوت Galaxy Note10 العادي.

يشار إلى أن موقع Gsmarena التقني ذكر مؤخرا أن هاتف نوت 10 سيتوفر بسعر يصل إلى 1500 دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يكون سعر نسخة Pro قريبا من النسخة الأساسية.