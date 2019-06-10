محطة الفضاء الدولية «نجم» في سماء الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مرت محطة الفضاء الدولية، في سماء الإمارات أمس، وظهرت كنجم لامع لمدة 4 دقائق.

وقال إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: يمكن مشاهدة المحطة التي تدور على ارتفاع 400 كيلومتر تقريباً عن سطح الأرض، اليوم وغداً في سماء الدولة بصورة أفضل.

ويتكرر ظهور محطة الفضاء التي تعتبر الجسم الاصطناعي الوحيد المأهول بالبشر في الفضاء، في أوقات معينة، غالباً ما تكون بعد الغروب بساعة أو قبل الشروق بساعة. وتعد الإنارة التي تشاهد بالعين المجردة انعكاساً لأشعة الشمس على المحطة التي تكون تحت الأفق.