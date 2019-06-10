شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان يعلن عن إنشاء أربعة مستشفيات متخصصة جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة عن إنشاء أربعة مستشفيات متخصصة في مناطق الشارقة المختلفة في كل من دبا الحصن وخورفكان وكلباء والذيد في العام المقبل، وذلك لتقديم الخدمات الطبية للحالات الحرجة والطارئة وكبار السن من سكان تلك المناطق من الذين لا يستطيعون الانتقال إلى المستشفى الجامعي بالشارقة، ولمواكبة توظيف الأعداد المتزايدة من خريجي وخريجات كليات الطب والعلوم الصحية المختلفة بجامعة الشارقة.جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سموه، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، في حفل تخريج 571 من طلبة الكليات الطبية والعلوم الصحية بجامعة الشارقة، الذي أقيم صباح الأحد في قاعة المدينة الجامعية.وهنأ سموه في مستهل كلمته الخريجين والخريجات وأولياء أمورهم، قائلاً «نهنئكم أيها الأبناء والبنات، ونهنئ آباءكم وأمهاتكم، وآلكم وذويكم وأساتذتكم وأوطانكم أطيب التهاني والتبريكات بفضل الله تعالى علينا وعليكم بإنجازكم العلمي المبارك الذي مكنكم الله تعالى من النجاح به تقديراً لاجتهادكم».وأضاف سموه «نحتفل اليوم وإياكم ليس فقط ابتهاجاً بتخريج كوكبة جديدة من أبنائنا وبناتنا، الذين نالوا من العلم والمعرفة الطبية والصحية، بل وسعادة وفخراً واعتزازاً بتأهيل المزيد من الأبناء والبنات الذين يمكنهم أن يسهموا بتقديم الرعاية الطبية والصحية لمختلف شرائح مجتمع الدولة والمجتمعات الأخرى التي ينتمي إليها بعض الخريجين، الأمر الذي يبشرنا بتقدم المكانة التي حظي بها هذا المجتمع في المجالات الصحية من قبل المنظمات أو الهيئات الإقليمية والدولية المتخصصة، وهو أمر يحظى بالأولوية المهمة جداً في رعايتنا واهتماماتنا في التنمية الوطنية».ولفت سموه إلى الجهود الكبيرة في تأهيل طلبة الطب والعلوم الصحية قائلاً «تعلمون جيداً بأننا نبني هذه الثقة بقدراتكم المتكاملة هذه، ليس فقط اعتماداً على العلماء والمتخصصين الأكفاء من أعضاء الهيئة التدريسية الذين قاموا على تعليمكم وزودوكم بالتراكم العلمي والتخصصي الكبير الذي أصبحتم عليه، بل تم تعزيز تأهيلكم أيضاً، اعتماداً على حداثة مناهجكم الأكاديمية والعلمية، التعليمية منها والبحثية، وتلك الأنشطة العملية العلمية التي جرى إلزامكم بممارستها وخاصة طلبة الطب، من خلال المختبرات الحديثة في التشريح وعلم وظائف الأعضاء وعلم الجراثيم وبأحدث التقنيات، ومختبرات المحاكاة ووحدة المناظير في المركز الاكلينيكي للكلية، وبنك الأنسجة والخلايا وأجهزة الكشف عن الجينات والحوامض النووية، وكذلك الأبحاث التي تم تكليفكم بإجرائها على الأمراض التي انتشرت في المجتمع المحيط».وقال سموه «إن كان علينا أن نشير إلى أن هذه هي البيئة التي تم تأهيلكم اعتماداً على مكوناتها، فإن علينا أن نشير إلى أن هذه البيئة هي التي فاز أحد مستشفياتها مستشفى الأسنان الجامعي كما سبق وأعلنا بالمرتبة الماسية على المستوى العالمي بقرار من إحدى كبرى المنظمات العالمية لتقييم المؤسسات الصحية».ودعا سموه الطلبة الخريجين للقيام بدورهم قائلاً «لذلك ندعوكم اليوم لتقوموا بالأدوار المرجوة، والمنتظرة منكم في رعاية صحة الإنسان والتخفيف من معاناته وآلامه، وندعوكم في الوقت نفسه، ألا تكفّوا عن التزود من العلم والمعرفة لتغذية عقولكم بالجديد المستمر من هذه العلوم».واختتم سموه كلمته قائلاً «نجدد التهنئة لكم ولذويكم بهذا الإنجاز الفريد، ونشكر إدارة جامعة الشارقة، والقائمين على الكليات الطبية والعلوم الصحية فيها وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية والفنية في هذه الكليات على إنجازهم الذي غمرنا بالسعادة وندعو الله تعالى أن يوفقنا وإياكم جميعاً لما يحب ويرضى».وكان الحفل قد بدأ بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، بعدها ألقى الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة كلمة بهذه المناسبة هنأ فيها صاحب السمو حاكم الشارقة بتخريج هذه الكوكبة المباركة، من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة ومتخصصي الرعاية الصحية المختلفة، راجياً من الله العلي القدير، أن يديم سموه ذخراً وسنداً لهذه الأمة، للمزيد من البناء والتنمية.ولفت مدير جامعة الشارقة إلى أن هذا الرتل من طلبة العلم هو تعبير عن الثمار الطيبة التي ازدهرت تحت قباب جامعة الشارقة العلمية والعملية؛ حيث تم تأهيلهم علمياً وفكرياً ومهارياً ضمن بيئة ومناخات أكاديمية متعددة الجوانب.وألقت الخريجة سارة البرازي من كلية طب الأسنان كلمة نيابة عن الخريجين والخريجات، وجهت فيها التهنئة والشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، لافتةً إلى جهود سموه اللامحدودة لإرساء نهضة علمية وتعليمية في مختلف المجالات في جامعة الشارقة.ووجهت التهنئة إلى أولياء الأمور الذين دعموا أبناءهم وبناتهم حتى أكملوا رحلة التعليم الطويلة بالتخرج، وإلى أساتذة الجامعة وإدارتها على العمل الدؤوب والجهود التي بذلوها ومساعدة الطلبة وتوجيههم وحثهم على طلب العلم والتفوق، لافتةً إلى زملائها وزميلاتها أن رحلة عملهم وعطائهم الحقيقية قد بدأت، فالشهادة التي سنحملها ما هي إلاّ ورقة، وعلى حاملها تقع كامل المسؤولية في خدمة وطنه وأمته، وخدمة الناس دون تميز في اللون والجنس أو الديانة.ووجهت كلمة إلى زملائها من الخريجين والخريجات قائلةً «أوصيكم بتقوى الله، والإتقان في العمل، والإخلاص في مهنتكم، كما أوصيكم بالتواصل مع أساتذتكم وأن تسألون عنهم، وتفيدون من غزير علمهم ومعرفتهم متمنياً لكم جميعاً التوفيق والنجاح في حياتكم الشخصية والعملية».ثم تفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة بتسليم الشهادات للخريجين من كليات: الطب، والصيدلة، وطب الأسنان، والعلوم الصحية، مهنئاً إياهم وداعياً المولى عز وجل أن يوفقهم في حياتهم العملية والوظيفية.ودعا عميد كلية الطب الخريجين والخريجات، إلى أداء قسم المهنيين في المجالات الطبية والعلوم الصحية أمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة، متعهدين بأداء مهامهم الطبية والصحية بكل تفانٍ وإخلاص.وغادر صاحب السمو حاكم الشارقة المسرح إلى بهو قاعة المدينة الجامعية بعد مصافحة نواب مدير الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء الهيئات التدريسية مقدماً سموه شكره لهم على ما بذلوه من جهد لتأهيل هذه الكوكبة من الخريجين.وتوزع إجمالي الخريجين طلبة الكليات الطبية والعلوم الصحية بجامعة الشارقة، والبالغ عددهم 571، وتوزع الخريجون حسب الكلية إلى 102 من كلية الطب، و97 من طب الأسنان، و113 من كلية الصيدلة، و259 من العلوم الصحية.شهد حفل التخريج الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وسعادة خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وسعادة عبدالله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية، وسعادة محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وسعادة علي حسين خليفة المزروع مدير عام دائرة الرقابة المالية، وعدد من المسؤولين في الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية وأعضاء مجلس الأمناء وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية بجامعة الشارقة.

مرسوم بفض انعقاد «استشاري الشارقة»

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 2019م بشأن فض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة​.

ونص المرسوم الأميري على أن يفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة​، بعد الانتهاء من نظر جدول أعمال جلسة يوم الخميس 13 يونيو2019.

وعلى رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية. (وام)

مرسوم بإعادة تشكيل «الشارقة للتعليم» برئاسة الكعبي

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (16) لسنة 2019، بشأن إعادة تشكيل مجلس الشارقة للتعليم.

ويقضي المرسوم الأميري أن يعاد تشكيل مجلس الشارقة للتعليم برئاسة الدكتور سعيد مصبح الكعبي، وعضوية كل من:

- الدكتور عمرو نبيه عبدالحميد.

- الدكتور عبيد علي بن بطي المهيري.

- الدكتور سالم خليفة الطنيجي.

- الدكتور محمد عبدالله البيلي.

- نورة إبراهيم سالم المري.

ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.